Активная фаза учений "Запад-2017": в МИД Беларуси сообщили о деталях

В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали об деталях активной фазы учений совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Беларуси.

Отмечается, что в период активной фазы учения - с 17 по 19 сентября - предоставляется возможность представителям аккредитованных СМИ осуществить выезд на полигоны, где будет проводиться розыгрыш военных действий.

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В частности, 17 сентября на полигоне «Ружанский» будет осуществляться практическое нанесение авиационного удара с применением авиационных средств поражения. Также 18 сентября на полигоне «Осиповичский» - практический розыгрыш ведения боя по удержанию оборонительных рубежей, а 19 сентября на полигоне «Доманово» - несение боевого дежурства подразделениями противовоздушной обороны.

Для наблюдения за учениями будет приглашено максимальное количество журналистов в количестве 40 человек.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тысяч военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит порядка 240 тысяч человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, и задействуют 13 тысяч военнослужащих и 250 танков.