В ЕС ожидают больше информации от Украины и РФ о предложениях по миротворцам на Донбассе

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что в Евросоюзе ожидают получить больше информации по отдельным предложениям Украины и России о размещении миротворцев Организации Объединенных Наций в Донбассе.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Мы ожидаем больше информации по этому поводу. Мы считаем, что каждый шаг, который позволит выполнить Минские соглашения, - это шаг в правильном направлении", - заявил Мингарелли.

По словам дипломата, в вопросе размещения миротворцев необходимо получить больше информации от сторон об их предложениях.

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На уточняющий вопрос, где именно должны быть размещены миротворцы - вдоль линии соприкосновения или на всем Донбассе, включительно с границей, Мингарелли ответил: "Это не зависит от нас, чтобы обсуждать это сейчас".

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она полностью отвечает логике Минских договоренностей», - сказал Лавров.

11 сентября в телефонном разговоре Путин изложил канцлеру Германии Ангеле Меркель российскую инициативу относительно миссии ООН в Донбассе и выразил готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Как заявили в пресс-службе Кремля, имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ОООновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с Минским комплексом мероприятий.

12 сентября Россия предложила создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.