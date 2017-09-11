Саакашвили заявил, что не совершал преступления во время пересечения польско-украинской границы

Лишенный украинского гражданства экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что не совершал преступления во время пересечения польско-украинской границы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил на брифинге во Львове.

Читайте также Саакашвили заявил об отсутствии амбиций на какую-то должность в Украине"Я слышал сегодня, что президент говорил о каком-то преступлении. Так я хочу ему ответить: преступлением было лишение гражданства, нарушение Конституции и законов Украины, преступлением была подделка моей подписи, преступлением было задержание поезда и удержание людей в заложниках, преступлением была имитация минирования пункта пропуска", - заявил Саакашвили.

Кроме того, он утверждает, что пересек границу законно.

"Абсолютно законно мы действовали ежеминутно. Абсолютно незаконно действовала власть. И если были какие-то эксцессы, за них несут полную ответственность люди, которые перекрыли границу, не выполнили процедуры, предусмотренные законом", - сказал он.

Также экс-председатель Одесской ОГА выразил возмущение по поводу того, что генпрокурор Юрий Луценко не отреагировал на подделку его (Саакашвили УНИАН) подписи, а угрожает ответственностью за пересечение границы.

"После всего этого генеральный прокурор, который был политзаключенным, говорит не о подделке подписи, не о нарушении процедуры членами комиссии (по вопросам гражданства при президенте Украины - УНИАН), а говорит об административном правонарушении при пересечении границы", - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

Саакашвили сообщил, что 10 сентября вернется в Украину.

Сначала планировалось, что Саакашвили пересечет польско-украинскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Поезд «Интерсити», в котором пытались выехать в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован. В поезде объявили, что в нем есть лицо, которое не имеет права въезда в Украину.

После того Саакашвили принял решение ехать к границе на автобусе, но на этот раз он поехал в пункт пропуска "Шегини".

Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

Сегодня Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе с участием Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.