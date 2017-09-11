Порошенко о прорыве границы Саакашвили: это преступление и за это должно быть наказание

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе с участием лишенного украинского гражданства экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, потому что нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время совещания в Национальном медицинском университете имени Богомольца по вопросам развития сельской медицины.

«Совершено преступление, потому что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства, и мне все равно, кто нарушает государственную границу – боевики на востоке или политиканы на западе, должна быть абсолютно четкая и юридическая ответственность», - подчеркнул президент.

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Инцидент на украинско-польской границе в пункте пропуска «Шегини» с участием Михаила Саакашвили, не требует никаких политических комментариев,заявил Петр Порошенко.

«По моему мнению, этот инцидент абсолютно не требует никаких политических комментариев. Мы должны комментировать и будем комментировать этот вопрос исключительно в правовом поле», - сказал Порошенко.

"Мне все равно, кто именно нарушает государственную границу - за это должно быть наказание, согласно украинскому законодательству", - отметил президент на странице в Twitter.

Мені байдуже, хто саме порушує державний кордон, - за це має бути покарання, відповідно до українського законодавства — Петро Порошенко (@poroshenko) September 11, 2017

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенном украинского гражданства экс-главе Одесской облгосадминистрации Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

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По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.