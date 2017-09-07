Президент Молдовы хочет наказать военных, которые причастны к учениям в Украине

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что хочет наказать военных, которые принимают участие в международных военных учениях в Украине, несмотря на его запрет. Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского президента Ион Чебан, пишет NewsMaker.

Чебан отметил, что Додон распорядился провести проверки в воинских частях.

Читайте такжеДодон против правительства: президент Молдовы приостановил решение министров об участии военных в учениях в Украине

"Чтобы изучить ситуацию, выяснить, кто из военных присутствует, а кто отсутствует, и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до снижения ответственных лиц в званиях", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН ранее, контингент Национальной армии Молдовы в составе 57 военнослужащихпринимает участие в военных учениях НАТО Rapid Trident 2017, происходящих с 7 по 23 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове в Украине, сообщило Министерство обороны Молдовы, – несмотря на двойной запрет со стороны президента и главнокомандующего Игоря Додона

Обучение из серии Rapid Trident, в которых Молдова до сих пор неизменно участвовала от 1996 года, происходят этого года на Яворовском полигоне в Львовской области в Украине с 7 до 23 сентября. В них планируется участие около 1 тысяч 800 военнослужащих из 14 стран – 11 членов НАТО и 3 стран-партнеров: Украины, Грузии и Молдовы.