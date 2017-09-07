Военные из Молдовы отправились на учения НАТО в Украину вопреки несогласию президента

Контингент Национальной армии Молдовы в составе 57 военнослужащих принимает участие в военных учениях НАТО Rapid Trident 2017, которые пройдут с 7 по 23 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове в Украине, сообщило Министерство обороны Молдовы, – несмотря на двойной запрет со стороны президента и главнокомандующего Игоря Додона, передает Радио Свобода.

Как говорится в сообщении, командир контингента подполковник Александру Маркуца подчеркнул, что целью учений является развитие взаимодействия войск, усиление обороноспособности и поддержка на международной арене образа Национальной армии Молдовы для ее дальнейшего участия в миротворческих миссиях.

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Ранее в среду Игорь Додон, известный пророссийской позицией, заявил, что приостанавливает действие постановления правительства о направлении военного контингента на учения как таковые, что, по его мнению, противоречит законодательству страны до вынесения окончательного решения Конституционным судом Молдовы.

Как заявил премьер-министр Павел Филип, он не видит никаких аргументов, которые оправдывали бы президентский отказ

Утром этого же дня проевропейское правительство Молдовы приняло постановление о направлении военных на обучение – вопреки предыдущему заявлению президента и главнокомандующего Вооруженных сил, что он не позволяет этого участия. Как заявил премьер-министр Павел Филип, он не видит никаких аргументов, которые оправдывали бы президентский отказ.

Додон во вторник заявил, что отклоняет просьбу Министерства обороны об участии военных в учениях за пределами страны.

Обучение из серии Rapid Trident, в которых Молдова до сих пор неизменно участвовала с 1996 года, пройдут в этом году на Яворовском полигоне во Львовской области в Украине с 7 до 23 сентября. В них планируется участие около 1 тысяч 800 военнослужащих из 14 стран - 11 членов НАТО и 3 стран-партнеров: Украины, Грузии и Молдовы.

Как сообщал УНИАН, в июле Додон выступил против резолюции парламента, в которой депутаты выдвинули требование вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.