У Путина утверждают, что он "никогда не возражал" против размещения миротворцев на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин никогда не возражал против размещения миротворцев на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков заявил журналистам.

«Путин никогда не возражал против направления миротворцев, но при этом всегда подчеркивал, что это возможно только после разведения сторон и только с обоюдного согласия сторон этого конфликта – одной из сторон являются непризнанные республики», - сказал Песков и добавил, что с ними надо обсуждать модальность миротворческой миссии.

Вместе с тем Песков отметил, что идея размещения миротворческих сил ООН в Украине звучала и раньше. В частности, такое предложение выдвигали президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я сейчас не скажу вам, кто изначально был инициатором, но такая идея озвучивалась и президентом Украины, и канцлером ФРГ», - сказал Песков.

По его словам, разговоры ведутся давно, и в данном случае эта тема не может решаться без контактов с обеих сторон конфликта.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» подчеркнул необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

Сегодня, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели разворачивания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Сегодня Песков заявил, никаких модальностей по размещению миротворческих сил на Донбассе пока нет, обсуждение этого вопроса будет проходить в «нормандском формате».