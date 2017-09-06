Председатель Одесской ОГА Степанов вошел в тройку наиболее влиятельных одесситов

Председатель Одесской ОГА Максим Степанов вошел в тройку лидеров рейтинга «100 влиятельных одесситов – 2017», организованного благотворительным фондом «Журналисты за демократию» совместно с ИА «Одесса-медиа». Итоги рейтинга, составленного на основе опросов экспертов и онлайн-голосования, были представлены организаторами на пресс-конференции 5 сентября.

В тройке лидеров глава Одесской ОГА оказался как в финальной версии рейтинга, так и по итогам онлайн-голосования читателей. Столь высокого места в рейтинге влиятельности Степанову удалось достичь менее чем за 9 месяцев нахождения на должности глава облгосадминистрации.

В тройку наиболее влиятельных одесситов, помимо Максима Степанова, также вошли мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник. Интересно, что первая тройка лидеров по итогам онлайн-голосования отличается от заключительных итогов рейтинга, который формировался с учетом мнения экспертов. По мнению читателей, наибольшим влиянием в Одессе обладают Максим Степанов, Геннадий Труханов и Сергей Кивалов.

В ТОП-десятке рейтинга наиболее влиятельных одесситов также оказались депутат Верховной Рады Сергей Кивалов, митрополит Агафангел, председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский, бизнесмен Аднан Киван, первый заместитель главы Одесской ОГА Александр Терещук, начальник управления СБУ области Александр Довженко, лидер партии «Батькивщина» в Одесской области Олег Радковский. Больше половины лауреатов рейтинга - представители власти, а именно чиновники и депутаты.

В первоначальный список вошли 370 кандидатов, за которых на протяжении всего августа шло активное онлайн-голосование на сайте информационного агентства, также свои оценки уровня влиятельности участников рейтинга высказали более двадцати экспертов в сфере бизнеса, политики, образования, культуры, которые оценивали кандидатов в десяти категориях: «Власть», «Общественная деятельность», «Бизнес», «Силовые структуры», «Религия», «Юриспруденция», «Здравоохранение», «Наука и образование», «Культура и искусство», «СМИ».