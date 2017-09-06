Одесса, Батуми и Барселона: депутаты рассказали, где отдыхали на летних каникулах (видео)

Кому-то 5 дней отпуска много, а кто-то жалуется, что двух месяцев мало. Кто - то- это наши народные избранники, которые сегодня первый день вышли на работу с летних каникул, говорится в сюжете ТСН.

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Так, Алексей Гончаренко отдыхал в Одессе и не встретил там никого из коллег, а Виктор Балога провел 12 дней в Тибете. Еще один депутат отдыхал в Барселоне как раз тогда, когда там произошел теракт.