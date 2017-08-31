В Каталонии признали, что были предупреждены о возможном теракте

Полиция Каталонии признала, что за несколько месяцев до теракта в Барселоне получала информацию из различных источников о возможности нападений на бульваре Ла Рамбла. Об этом заявил министр внутренних дел в региональном правительстве Каталонии Хоаким Форн, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на El Mundo.

Однако, по его словам, правоохранители расценивали эти предупреждения как имеющие "низкий уровень достоверности".

Ранее издание El Periodico сообщило, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США 25 мая направило предупреждение в полицию Каталонии (Mossos d'Esquadra) о возможных терактах в Барселоне. При этом издание привело соответствующий документ.

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Форн отметил, что сообщение от 25 мая было среди десятков других предупреждений, которые полиция получала в течение месяцев перед терактами. Однако, как отмечают в полиции Каталонии, и национальное правительство Испании, и региональные власти Каталонии заявили, что этим сообщениям не хватает достоверности.

По мнению каталонских правоохранителей, нынешнее распространение информации о многочисленных предупреждениях о терактах, которые поступали раньше, служит кампании дискредитации полиции Каталонии и разрушению ее "хорошего имиджа".

Как известно, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.