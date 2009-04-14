ООН снова запрещает Северной Корее запускать баллистические ракеты

Совет Безопасности ООН на официальном заседании в понедельник, 13 апреля, единогласным решением принял заявление, в котором осудил запуск КНДР ракеты со спутником связи. Об этом сообщает Agence France-Presse.

В заявлении члены Совбеза осудили запуск КНДР ракеты со спутником, указав на то, что своими действиями Пхеньян нарушил предписания, установленные резолюцией ООН 1718, которая запрещает Северной Корее любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами. В документе также содержится требование к КНДР более не осуществлять подобных запусков.

Кроме того, говорится в заявлении, СБ ООН намерен внести коррективы в резолюцию 1718 с тем, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем. В частности, планируется разработать санкции в отношении ряда северокорейских компаний, счета которых будут заморожены, а также составить список товаров, запрещенных для ввоза в КНДР.