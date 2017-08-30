Турчинов рассказал, когда Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса после завершения консультаций с международными партнерами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил журналистам после церемонии вручения сертификатов на получение жилья военнослужащим Национальной гвардии Украины.

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"Что касается закона о деоккупации - он полностью готов. Вы знаете, по решению СНБО, которое проходило два месяца назад, есть поручение Министерству иностранных дел провести консультации с нашими партнерами. Я надеюсь, что к началу сессионных заседаний эти консультации будут завершены, и закон будет внесен президентом в Верховную Раду", - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 28 августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и Соединенными Штатами Америки насчет законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент.

"Состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате". К консультациям по поводу этого закона были привлечены и Соединенные Штаты Америки, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте", - сказала Луценко.