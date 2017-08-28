Законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению и регистрации в Раде - И.Луценко

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент. Об этом она заявила в эфире "5 канала".

"Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть закон о государственной политике Украины и направлениях государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса", - отметила Луценко.

При этом она уточнила, что "это проект, фактически, на 99,9% завершен, рассмотрен".

"Состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате". К консультациям по поводу этого закона были привлечены и Соединенные Штаты Америки, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте", - отметила Луценко.

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При этом она не уточнила, были ли привлечены к консультациям все страны "нормандской четверки", в которую кроме Украины, Германии и Франции также входит Россия.

Также представитель президента в ВР сказала, что соответствующий законопроект нарабатывался с участием экспертов, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, специалистов из Администрации президента, юристов, представителей Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции.

"Он (законопроект - УНИАН) является полноценный. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде", - отметила Луценко.

Как сообщал УНИАН, 10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен в парламент осенью после консультаций с международными партнерами.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что с международными партнерами будут обсуждаться только концептуальные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса.