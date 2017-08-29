Украина направила Болгарии ноту из-за провокации с флагом "ДНР"

МИД Украины направил болгарским коллегам ноту протеста в связи с демонстрацией флага "ДНР" во время официальных торжеств по случаю 140-летия Шипкинской эпопеи с требованием проведения расследования компетентными органами, заявила советник посольства Украины в Болгарии Анна Тертычная в комментарии "112 Украина".

По ее словам, украинское посольство в Болгарии расценивает произошедший инцидент как грубую провокацию, за которой стоят пророссийские силы. Она также отметила, что в МИД Болгарии подтвердили свою приверженность территориальной целостности Украины, а сам флаг "ДНР" не использовался в официальной церемонии.

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"Посольство Украины рассматривает это как грубую провокацию, которую сделали пророссийские сторонники в Болгарии, и принимает меры дипломатического реагирования. Цитата со слов министра иностранных дел Болгарии была неполной. Она сказала, что "республику" никто не признал и она является символом нарушения правовых норм, угрозы миру и безопасности в Европе", - заявила дипломат.

Тертычная добавила, что украинская сторона рассчитывает на проведение расследования инцидента, и направила болгарским коллегам ноту протеста.

"Поэтому посольство направило ноту в МИД с требованием провести расследование со стороны компетентных органов в Болгарии. Мы надеемся, что будем сотрудничать с болгарской стороной для того, чтобы остановить и не допустить поддержки терроризма", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, в Болгарии во время мероприятия по случаю 140-ой годовщины битвы за Шипку люди развернули флаг "ДНР". Посольство Украины возмущено и потребовало расследования этой провокации.