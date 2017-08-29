На празднике в Болгарии развернули флаг "ДНР": Украина требует расследования

Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи возмущен появлением флага террористов "ДНР" на торжественных мероприятиях в этой стране и требует расследования этой провокации. Как говорится в сообщении на сайте Посольства Украины в Болгарии от 28 августа, инцидент произошел во время торжеств по случаю 140-летия Шипкинской эпопеи.

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Посол заявил: "Глубоко обеспокоен и возмущен флагом террористической и преступной "ДНР" на Шипке. Рассматриваю это, среди прочего, как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю".

"Настаиваю на проведении болгарскими властями расследования этой грязной провокации", - подчеркнул дипломат.