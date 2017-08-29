В Болгарии отреагировали на инцидент с флагом "ДНР": неприятная история, но не скандал

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева в эфире местного телеканала прокомментировала инцидент с флагом "ДНР" на мероприятиях по поводу годовщины битвы за гору Шипка. Расшифровку интервью приводит сайт болгарского правительства.

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Захариева сказала, что видела фотографию с флагом террористов "ДНР" в социальных сетях и в некоторых средствах массовой информации.

"Действительно неприятная история. Мы свободное государство, каждый имеет право на мнение. Но эту республику, (название которой) написано на флаге, никто не признал", - заявила Захариева.

Она выразила сожаление, что этот флаг появился на торжествах по случаю 140-летия Шипкинский битвы, которая является символом борьбы за свободу и демократию. По словам Захариевой, непризнанная "ДНР" в современной истории является символом нарушение правовых норм и угрозой стабильности и мира в Европе.

"Поэтому это неприятная история, но это был бы скандал, если бы флаг был развернут государственным органом или должностным лицом", - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, посол Украины в Болгарии Николай Балтажи выразил возмущение появлением флага террористов "ДНР" на торжественных мероприятиях в этой стране и требует расследования этой провокации. Посол заявил: "Глубоко обеспокоен и возмущен флагом террористической и преступной "ДНР" на Шипке. Рассматриваю это, среди прочего, как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю". "Настаиваю на проведении болгарскими властями расследования этой грязной провокации", - подчеркнул дипломат.