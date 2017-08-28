Министр энергетики США Перри откладывает свой визит в Украину
18:00, 28 августа 2017Политика
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Отмечается, что из-за урагана Харви в штате Техас, Перри занят вопросами, которые связаны с восстановлением жизнедеятельности объектов энергетического обеспечения в этом штате.
Министр энергетики США Рик Перри / REUTERS
Секретарь департамента энергетики США (министр энергетики) Рик Перри откладывает свой визит в Украину, который был запланирован на 29 августа.
Об этом УНИАН сказали источники в посольстве США в Украине.
"Пока речь идет о том, что визит на 29 августа откладывается", - сказали в посольстве.
Также собеседник агентства сказал, что из-за урагана Харви в штате Техас, Перри занят вопросами, которые связаны с восстановлением жизнедеятельности объектов энергетического обеспечения в этом штате.
Как сообщал УНИАН, Перри должен был 29 августа посетить Украину, чтобы обсудить вопросы энергетического партнерства.
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