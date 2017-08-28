Министр энергетики США Перри откладывает свой визит в Украину

18:00, 28 августа 2017
Политика
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Отмечается, что из-за урагана Харви в штате Техас, Перри занят вопросами, которые связаны с восстановлением жизнедеятельности объектов энергетического обеспечения в этом штате.

REUTERS

Секретарь департамента энергетики США (министр энергетики) Рик Перри откладывает свой визит в Украину, который был запланирован на 29 августа.

Об этом УНИАН сказали источники в посольстве США в Украине.

"Пока речь идет о том, что визит на 29 августа откладывается", - сказали в посольстве.

Также собеседник агентства сказал, что из-за урагана Харви в штате Техас, Перри занят вопросами, которые связаны с восстановлением жизнедеятельности объектов энергетического обеспечения в этом штате.

Как сообщал УНИАН, Перри должен был 29 августа посетить Украину, чтобы обсудить вопросы энергетического партнерства.

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