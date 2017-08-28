Министр энергетики США Перри 29 августа посетит Украину

Министр энергетики США Рик Перри 29 августа посетит Украину, чтобы обсудить вопросы энергетического партнерства.

Об этом говорится на сайте американского ведомства.

«29 августа 2017 года делегация США во главе с Риком Перри посетит Киев», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Перри встретится с президентом Украины Петром Порошенко и другими украинскими чиновниками, чтобы обсудить вопросы энергетического партнерства.

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«Это честь для меня возглавить делегацию из Соединенных Штатов в великую страну - Украину ... Я с нетерпением жду укрепления наших отношений с таким важным союзником и дальнейшей работы, направленной на обеспечение энергетической стабильности и безопасности в регионе», - отметил Перри.

Как сообщал УНИАН, в конце июня президент Петр Порошенко анонсировал в августе визит в Украину министра энергетики США Рика Перри и участие американских компаний в приватизации энергетических активов страны.