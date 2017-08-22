Начальника полиции охраны задержали на взятке в 96 тысяч гривень (фото)

Во вторник, 22 августа, во время получения 96 тысяч гривень неправомерной выгоды правоохранители задержали руководителя департамента полиции охраны, генерала Сергея Будника.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В рамках расследования уголовного производства правоохранители выяснили, что чиновник полиции, кроме официальных платежей за физическую охрану, через посредника требовал у киевлянина дополнительно передавать ему ежемесячно неправомерную выгоду в сумме более 80 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

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Задержали полицейского во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тысяч гривень. Следователи выяснили, что с июня этого года чиновник получил более 170 тысяч гривень.

Отмечается, что спецоперацию провели оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно с работниками Службы безопасности Украины и Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

"В настоящее время следователями готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в полиции.