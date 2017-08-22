В прокуратуре Крыма заверили, что допросят группу Scooter

Прокуратура

Автономной Республики Крым в рамках уголовного расследования направит запрос в Германию для подтверждения факта выступления группы «Scooter» на временно оккупированном Россией полуострове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов на пресс-конференции в Киеве.

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«Мы проводим все необходимые следственные действия. Через механизм правовой помощи мы направим запрос нашим немецким коллегам для того, чтобы допросить людей, и для получения подтверждения, действительно ли они («Scooter» - УНИАН) пересекали границу, поскольку сейчас об этом известно только из СМИ», - сказал Мамедов.

Он также отметил, что прокуратура обязана проверять все факты, даже несмотря на наличие видеозаписей с выступления музыкантов в аннексированном Крыму.

"Допросы будут, конечно", - ответил он на вопрос о том, будут ли допрашивать участников группы.

Как сообщал УНИАН, после выступления Scooter в Крыму в Германии разгорелся политический скандал. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу DSDS ("Германия ищет супер-звезду") исключить из состава жюри солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера за то, что он нарушил закон другой страны.

Между тем, немецкие юристы утверждают, что начатое в Украине производство против участников популярной немецкой группы не имеет практически никаких перспектив. На организацию и проведение коммерческих концертов на полуострове действие ограничительных мер ЕС не распространяется.

В то время, как украинское законодательство за въезд в Крым с территории России предусматривает уголовную ответственность, в Германии такого запрета нет. Внешнеполитическое ведомство Германии лишь не рекомендует посещать аннексированный полуостров и предупреждает, что для въезда с материковой территории страны нужно разрешение Киева, а въезд с территории России является нарушением украинских законов.