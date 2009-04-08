Ющенко: ближайшие 3-4 дня должны быть достаточно результативными

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что на будущей неделе будут реализованы все шаги, необходимые для полноценного пересмотра программы сотрудничества нашего государства с Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня на встрече с послами стран Большой восьмерки, пограничных государств и представителем Европейской комиссии.

«Надеюсь, ближайшие 3-4 дня должны быть достаточно результативными, чтобы на будущей неделе мы завершили обеспечение пересмотра программы - сделали по крайней мере на уровне правительственных и парламентских решений все необходимое для того, чтобы пересмотреть программу с МВФ и возобновить соответствующие транши», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря об экономической ситуации в Украине и реализации антикризисных мер, он назвал «самой большой проблемой» стабилизацию государственных финансов. Речь идет о «не вполне реалистичных» показателях, заложенных правительством в госбюджет на 2009 год; неотложной необходимости в сбалансировании Пенсионного фонда и бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

По убеждению Президента, принятые Кабмином бюджетные показатели собственно и привели к завышенному приблизительно на 50 млрд. грн. дефициту бюджета. «Это главная проблема корректировки государственного бюджета 2009 года, это главный ключ к теме урегулирования последствий кризиса», - считает он. В то же время, по мнению В.ЮЩЕНКО, в ближайшее время «мы найдем равновесие в банковской системе» Украины, ведь уже сейчас темпы оттока депозитов резко сократились.

Глава государства обратил отдельное внимание на то, что в Украине наблюдаются определенные тенденции к замедлению темпов углубления экономического кризиса. Он, в частности, отметил, что на протяжении последних нескольких недель уменьшилось, по сравнению с декабрем-январем, количество сокращений работников. «Статистика дает основания говорить, что тенденции, которые были в экономических секторах 3-4 месяца назад, очевидно, замедляются», - сказал В.ЮЩЕНКО, в то же время отметив - сказать уже сегодня, что ситуация полностью стабилизировалась по большинству секторов, «еще трудно». Самыми сложными в этом плане остаются отрасли, продукция которых ориентирована на экспорт, сказал он.

В контексте реализации дальнейшей эффективной антикризисной политики Президент отметил: «В ближайшие 10 дней, прежде всего, мы должны провести надлежащую работу по обеспечению сбалансированности государственных финансов в самом широком смысле».

Правительство должно сформировать «четкую, ясную, жесткую бюджетную позицию», ведь именно от этого зависят уровень инфляции в 2009 году и состояние обеспечения социальных стандартов, отметил Президент. «Убежден, если правительство будет действовать последовательно, профессионально и публично, мы выйдем из кризиса с эффективными правильными уроками», - сказал Президент.