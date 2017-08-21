Первая встреча посла США по Донбассу и "серого кардинала" Кремля пройдет в Минске в закрытом режиме

Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России Владиславом Сурковым, которая пройдет сегодня, 21 августа, в Минске, будет закрыта для прессы.

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Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передают "РИА Новости".

"Подтверждаю, что такая встреча сегодня состоится, она пройдет в закрытом для прессы формате", - сказал Мирончик, отвечая на вопрос о встрече помощника президента России Суркова и спецпредставителя США Волкера.

По данным дипломатического источника, встреча Суркова и Волкера запланирована ориентировочно на вторую половину дня.

Напомним, что после встречи с Сурковым в Минске Волкер приедет в Киев. 23 августа Волкер прибудет в Украину, где присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины для обсуждения следующих шагов на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины..