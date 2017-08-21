Глава Пентагона рассказал о планах на визит в Украину в День Независимости

Глава Пентагона Джеймс Меттис во время ближайшего визита в Киев собирается подчеркнуть приверженность США стратегическому партнерству с Украиной. Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

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"В Украину я еду, чтобы отметить День Независимости, и просто чтобы убедиться, что они знают, что мы осознаем ценности и то, что они пытаются собрать из истории, которая была у них в прошлом. Нелегко сделать демократию. Нелегко создать суверенное государство, особенно сейчас, когда Россия нарушает территориальную целостность", - заявил Меттис.

Он добавил, что собирается пойти на парад в День Независимости и встретиться с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком, чтобы "подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и поддержке их суверенитета и территориальной целостности, а также подчеркнуть поддержку США в сфере обучения, снаряжения и консультирования для усиления потенциала их сил".

К участникам встречи присоединится посол Волкер, специальный представитель для переговоров с Украиной.

"Как и во многих других местах в мире, сейчас я поддерживаю дипломатическое руководство и усилия госсекретаря Тиллерсона, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и Украиной и продолжать настаивать на обязательствах России согласно Минским договоренностям. Сюда входит немедленное прекращение огня, вывод тяжелого оружия и беспрепятственный доступ для мониторинга ОБСЕ", - подчеркнул Меттис

Как сообщал УНИАН, глава Пентагона приедет в Украину 24 августа и посетит торжественный парад ко Дню Независимости.