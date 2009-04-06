Ющенко хочет знать, готова ли Тимошенко перезагрузиться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает в ближайшее время получить ответ от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и парламентской коалиции на его идею одновременного проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, для Президента Украины обновление политической системы государства является стратегическим общественным приоритетом.

«Глава государства считает, что кризис украинского политикума диктует необходимость кардинального обновления всех государственных институтов», - сказала она.

В.ЮЩЕНКО надеется, что политические силы в парламенте реально поддержат «перезагрузку политической системы государства».

«Президент убежден, что компромисс – это дорога с двусторонним движением, если в парламенте эту аксиому поймут правильно, Украина будет иметь шанс преодолеть магистраль конституционного обновления и приблизится к построению политической системы европейского образца», - подчеркнула пресс-секретарь Президента.

И.ВАННИКОВА отметила, что В.ЮЩЕНКО ждет четкого ответа от премьер-министра, коалиции и ВР в целом относительно своего предложения.

«Глава государства убежден, что этот ответ ясно покажет, заботятся ли украинские политики о себе, заботятся ли об Украине и обществе», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что готов к досрочным президентским выборам, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими выборами.

4 апреля лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция ПР готова поддержать законы об открытых избирательных списках и снятии депутатской неприкосновенности, если будет принято политическое решение об одновременном проведении досрочных выборов Президента и Верховной Рады.

Сегодня, 6 апреля, первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракция БЮТ остается противником одновременного проведения досрочных выборов Президента и Верховной Рады.