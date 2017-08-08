НАБУ и САП задержали подозреваемых в хищении средств проекта "Стена"

Детективы НАБУ совместно с прокурорами САП во вторник, 8 августа, задержали шесть человек в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для проекта "Стена".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Среди задержанных - служебные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков. Всех их сейчас доставляют в НАБУ в Киеве для вручения письменных сообщений о подозрении.

Читайте такжеНа проект "Стена" в этом году планируют потратить полмиллиарда гривен

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении уголовных правонарушений по ч.5 ст. 191 ч.2 ст. 210 Уголовного кодекса Украины.

Для выяснения обстоятельств совершения преступления детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове.

Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос о задержании других лиц.

Как напомнили в НАБУ, расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета во время реализации так называемого проекта "Стена" детективы НАБУ осуществляют с марта 2016 года. Предварительная квалификация — ч. 5 ст.191 УКУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства нанесен ущерб в размере более 16 млн грн.

В ходе расследования детективы НАБУ инициировали ряд судебных экспертиз, непосредственно выезжали на границу, с привлечением экспертов осуществляли осмотр участков с целью объективной оценки фактического объема выполненных работ и сопоставления их с данными, которые содержатся в актах приема-передачи выполненных работ.