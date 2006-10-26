Пресс-служба БЮТ приносит извинения ”Украинской правде”

Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко приносит извинения журналистам Интернет-издания “Украинская правда” за то, что случайно могла создать изданию ложный имидж “купленного”.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы БЮТ, переданном УНИАН.

“На этой неделе из-за неувязки между отделами пресс-службы БЮТ, статья Юлии ТИМОШЕНКО "О популизме, тарифах и спикере-террористе" была размещена на рекламных страницах нескольких отечественных газет. В то же время, первая публикация этой статьи состоялась в "Украинской правде". Следовательно появление перепечатки "на правах рекламы" в другой газете может создать у читателей ложное представление об “Украинской правде”, - отмечается в заявлении пресс-службы.

Пресс-служба также заявляет, что приносит извинения "Украинской правде" и подчеркивает, что высоко ценит беспристрастную, объективную позицию и неподкупность этого издания.

“БЮТ никогда не покупал и не собирается покупать лояльности "Украинской правды" путем взяток или неофициального спонсорства. Мы убеждены, что в демократической стране точка зрения оппозиции по волнующим общество вопросам должна быть обнародована. Мы благодарны "Украинской правде" за помощь в этом вопросе”, - отмечается в заявлении пресс-службы БЮТ.