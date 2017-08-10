В случае установления причастности Балчуна к злоупотреблениям в "УЗ" будут приняты меры – НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в случае, если в ходе расследования уголовных дел о злоупотреблениях в ПАО «Укрзализныця» будет установлена причастность к преступлениям бывшего председателя правления ПАО Войцеха Балчуна, то будут приняты соответствующие меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«В «Укрзализныце» ситуация, к сожалению, плохая... у нас целый отдел работает по «Укрзализныце», - заявил он.

«Это очень большое количество дел и очень большое количество фигурантов. Ситуация там пока очень напряженная и, конечно, если мы установим доказательства того, что причастен и Балчун к этим схемам, то разумеется будет соответствующее реагирование», - добавил Сытник.

По словам директора НАБУ, самые большие злоупотребления в «Укрзализныце» касаются государственных закупок.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 9 августа, Кабинет министров Украиныуволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци».

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывал, что Кабинет министров еще 7 июня на своем заседании не продлит контракт с главой «Укрзализныци» Войцехом Балчуном.

Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016. Ранее он был председателем правления польской железнодорожной компании PKP Cargo.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и деятельности ее руководителя Балчуна.