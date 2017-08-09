Более 43% немцев не согласны с предложением заморозить крымский вопрос – Die Welt

Более 43% немцев не согласны с позицией лидера немецких либералов Кристиана Линднера, который заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать".

Таковы результаты опроса исследовательского института Civey по заказу газеты Die Welt, передает «Европейская правда».

43,2% опрошенных не согласны с тем, что на аннексию Крыма следует временно закрыть глаза, в то же время 44,4% согласились с Линднером, что сначала следует достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой, а потом уже вспоминать про Крым.

Стоит отметить, что позицию Линднера наиболее горячо поддержали сторонники его партии – 65,5% избирателей Свободной демократической партии одобрили ее. Кроме того, его поддержали более 60% сторонников правопопулистской "Альтернативы для Германии".

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Социологи также отметили, что количество немцев, которые категорически не согласны временно отложить вопрос аннексии Крыма, ощутимо выше количества тех, которые категорически поддерживают такой вариант – 24,7% против 17,4%.

Позицию Линднера больше поддерживают немцы старше 65 лет (48,5%), тогда как молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет в большинстве не согласны закрыть глаза на аннексию полуострова.

Как сообщал УНИАН, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии Линднер заявил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой.

В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию в Донбассе, а потом поднимать вопрос о Крыме.