Российский премьер едет в оккупированный Крым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен в пятницу, 4 августа, приехать в Феодосию, где проведет совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в оккупированном Крыму.

Мероприятие планируют провести на площадке судостроительного завода "Море" в Феодосии, передает Крым.Реалии.

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Как сообщается, в совещании намерены принять участие российские вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представители министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что во время своего отпуска поедет в оккупированный Крым.