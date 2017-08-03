Спикер Госдумы решил отдохнуть в оккупированном Крыму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что во время своего отпуска поедет в оккупированный Крым. Об этом он заявил, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме", передает ТАСС.

Читайте такжеВ Крыму "отжимают" квартиры украинских военных и заселяют туда силовиков РФ – правозащитник

"Крым - это то место, которое не только дает возможность купаться в море, но это наша земля, и она вся напитана историей, это то, что нужно брать и изучать, знакомиться с этим...", - убежден спикер Госдумы.

Как сообщал УНИАН, 2 августа дочь пресс-секретаря Путина Пескова Елизавета пополнила черный список "Миротворца" из-за приезда на территорию аннексированного Крыма.