Спикер Госдумы решил отдохнуть в оккупированном Крыму
13:49, 03 августа 2017Общество
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Российский политик собрался провести часть своего отпуска в аннексированном Крыму.
Володин едет в оккупированный Крым / Скриншот
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что во время своего отпуска поедет в оккупированный Крым. Об этом он заявил, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме", передает ТАСС.
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"Крым - это то место, которое не только дает возможность купаться в море, но это наша земля, и она вся напитана историей, это то, что нужно брать и изучать, знакомиться с этим...", - убежден спикер Госдумы.
Как сообщал УНИАН, 2 августа дочь пресс-секретаря Путина Пескова Елизавета пополнила черный список "Миротворца" из-за приезда на территорию аннексированного Крыма.
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