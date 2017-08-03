В Киеве утром неизвестные ворвались в Фонд социального страхования - журналист

В четверг утром в Киеве в зданию Фонда социального страхования по адресу ул. Боричев Ток, 28 ворвались неизвестные в масках. Об этом в Facebook написала журналист Елена Козаченко.

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"В Фонде социального страхования Украины с самого утра "маски-шоу". Неизвестные в масках проводят обыски. К этому времени никого в помещение не пускали, ничего не объясняли, не представлялись! Только начали понемногу впускать людей на их рабочие места", - сказано в сообщении.

По указанному адресу находится Исполнительная дирекция Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Сотрудников начали впускать на рабочие места около 9:30.