СБУ: несертифицированные системы наблюдения в мэрии Запорожья передали на экспертизу

СБУ во время обысков в городском совете Запорожья обнаружила несертифицированные системы аудио и видео наблюдения, которые направили на экспертизу. СБУ сообщила об этом по итогам проведенных обысков, целью которых было «обнаружение и фиксация каналов сбора и передачи посторонним лицам служебной информации с ограниченным доступом», передает радио Свобода.

Читайте такжеСБУ проводит обыски в мэрии Запорожья«Обыски проводились с соблюдением требований действующего процессуального законодательства Украины, в рамках уголовного производства открытого по ст. 359 Уголовного кодекса, по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации... Во время досудебного следствия будут установлены инициаторы и цель установки систем наблюдения в административных помещениях органа местного самоуправления, в которых циркулирует информация с ограниченным доступом», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в СБУ подтвердили проведение обысков в запорожской мэрии, но подробностей дела не разглашали.

Городской председатель Запорожья Владимир Буряк заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании мэрии с целью обнаружения и изъятия камер, веб-камер и других средств, через которые осуществлялись негласный сбор и передача информации с админздания на временно неподконтрольную Украине территорию.