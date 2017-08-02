В Еврокомиссии довольны новыми санкциями США против России

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер доволен тем, что закон США относительно новых санкций для России учел обеспокоенность Европейского Союза, но заявляет о возможных ответных шагах в случае, если будут затронуты интересы европейских компаний.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое было распространено в Брюсселе в среду, передает собственный корреспондент УНИАН.

Отмечается, что Юнкер выразил удовлетворение в связи с тем, что, «в принципе законопроект был смягчен после того, как ЕС выразил свою обеспокоенность».

«Я заявил на саммите G7 в Таормине и на саммите G20 в Гамбурге, если американцы продолжат (с принятием новых санкций), мы будем готовы будем адекватно реагировать в считанные дни. В результате значительная часть предполагаемых санкций против России была снята», - констатировал он.

По словам Юнкера, в Конгрессе США также убеждены, что санкции будут применены только после того, как пройдут консультации с союзными странами.

«И я верю, что мы еще являемся союзниками США», - сказал президент ЕК.

В этой связи в ЕК отметили, что таким образом во время применения каких-либо санкций могут быть учтены европейские интересы. В случае, если этого не произойдет, президент ЕК оставляет за собой право принять адекватные меры. Также если американские санкции поставят в невыгодное положение компании Евросоюза, которые торгуют с Россией в энергетическом секторе, ЕС готов в течение нескольких дней предпринять шаги в ответ.

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«Мы готовы», - сказал Юнкер в интервью европейской студии ARD в Брюсселе.

«Мы должны защищать свои экономические интересы по отношению к США. И мы сделаем это», - подчеркнул президент ЕК.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России.

Документ законодательно закрепляет действующие санкции против России, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США относительно ослабления антироссийских санкций, а также предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте.

Также он усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики, предусматривается введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности, а также введение санкций в отношении лиц, которые отвечают за нарушения прав человека на оккупированной РФ территории, которые действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ.

При этом Трамп призвал Конгресс воздержаться от использования закона о новых санкциях против РФ в ущерб усилиям США и Евросоюза урегулировать конфликт в Украине.

Также, по его словам, этот закон не должен использоваться для препятствования усилиям администрации президента США устранить любые непредвиденные последствия для американского бизнеса и европейских союзников.