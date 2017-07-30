Саакашвили заявил, что не намерен просить политическое убежище или принимать другое гражданство

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что считает себя гражданином Украины и не намерен просить политического убежища или принимать гражданство какой-либо другой страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Саакашвили грузинской телекомпании "Рустави 2".

"У меня нет ни намерения, ни желания, и никакие действия в этом направлении (просить политубежище или принимать другое гражданство) я предпринимать не собираюсь", - заявил Саакашвили.

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Он добавил, что намерен осуществить осенью в Украине вместе со своей командой большую мобилизацию. "У нас есть конкретные планы, мы активно подключены в организации всего мероприятия, мы проведем консультации со всеми правовыми инстанциями, украинскими и зарубежным юристами", — добавил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 27 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины.

В АП объяснили, что прекращение гражданства связано с предоставлением Саакашвили недостоверной информации при оформлении украинского гражданства.

Сам Саакашвили заявил, что его лишили гражданства на основании фальшивого документа.