Саакашвили заявил, что его лишили гражданства на основании фальшивого документа

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что документ, из-за которого его лишили украинского гражданства, является подддельным.

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На странице в «Фейсбуке» Саакашвили выложил фото анкеты на получение гражданства, обнародованную в СМИ несколько дней назад как якобы такую, из-за которой его лишили украинского паспорта, с подписью: «На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мной заполнена анкета! Я требую немедленно провести графическую экспертизу, здесь мы имеем дело с уголовным преступлением!».

Как сообщал УНИАН, 27 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины. В АП объяснили, что прекращение гражданства связано с поданным Саакашвили недостоверной информации при оформлении украинского гражданства.

Вечером того же дня нардеп Владимир Арьев на своей странице в «Фейсбуке» разместил якобы копию анкеты на получение гражданства за подписью Саакашвили, которая и стала поводом для утраты украинского паспорта.