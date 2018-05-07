Николай Томенко: Если на выборах в списке БЮТ будет Медведчук – Томенко там не будет

На вопросы УНИАН ответил заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко. ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТА – ЭТО ПАЛАТА ОЛИГАРХОВ И ДРУЗЕЙ ОЛИГАРХОВ Николай Владимирович, в 2002 году Вы часто повторяли, что мажоритарную систему выборов нужно отменить. Отменили... Оказалось, что партийная система с закрытыми списками не решает никаких проблем. Неужели семь лет назад Вы не предвидели, что закрытые списки – это диктат партийных лидеров, коррупция и оторванность от народа? Я всегда предлагал отменить мажоритарку и внедрить открытые партийные списки. В 2004 году народные депутаты голосовали мои четыре поправки к избирательному закону, которые определяют открытый характер списков. Первая поправка предусматривает преференциальный характер голосования на выборах, ее поддержало 111 депутатов. Вторая поправка о том, что каждое второе место в партийном списке отдают представителям региональных партийных организаций, – она набрала 110 голосов. Поправка о том, что депутаты могут находиться в Верховной Раде не более чем два созыва подряд – 156 депутатов. Была еще гендерная поправка – увеличение представительства женщин до 20%, ее поддержка – около ста пятидесяти депутатов. Поэтому, агитируя за пропорциональную систему, я четко понимал, что мажоритарная система несет большие риски административно-финансового влияния. Но также предвидел, что нельзя от одной порочной модели переходить к другой, если она не снимает угрозы диктатуры партийной бюрократии. К сожалению, нынешнии сторонники открытых списков тогда не голосовали за мои поправки.

Должен признать, что я не мог представить ситуацию, когда место в списке можно будет купить по определенной цене. И никогда не думал, что все будет происходить так цинично и прагматично, как это произошло в 2006-ом и 2007 годах. Это было полной неожиданностью. Впрочем, я остаюсь сторонником сохранения пропорциональной системы, но по открытым спискам.

Сегодня пока еще нет большинства в парламенте, которое проголосовало бы за открытые списки. Партийные лидеры считают, что при такой системе наберут меньше, и пострадают прежде всего нынешние депутаты. На сегодня все зависит от Партии регионов и БЮТ. Я вижу, что в Партии регионов представители большого бизнеса категорически против этого, поскольку там много депутатов, которые никогда не работали и работать в округе не собираются. В БЮТ также общие настроения относительно открытых списков довольно критические, потому что многие депутаты не уверены, что могут быть конкурентными в своих регионах.

Президент заговорил о двухпалатном парламенте. Почему вдруг опять всплыла эта тема? Двухпалатный парламент – это составляющая часть сохранения сильного института президентства. И президентская команда, которая думает, как законсервировать полномочия и возможность Президента влиять на принятие решений всегда (независимо от того, кто Президент), в момент конституционной дискуссии предлагает эту тему для обсуждения.

Две палаты – это характерно для стран монархических, с федеральной формой государственного строя и институтом президентства. Исторически верхняя палата формировалась лицами, которые имели привилегии от монарха. В наших условиях в верхнюю палату могут попасть только люди, которые являются реальными представителями влиятельных финансово-промышленных групп. Чтобы быть выбранным в верхнюю палату, а согласно с проектом каждый регион будет представлен тремя депутатами, необходим значительный финансовый и административный ресурс. Популярный политик сможет попасть в палату, только если договорится с ФПГ, которая руководит в этом регионе. Потому двухпалатный парламент неприемлем по нескольким причинам: у нас нет опыта федерального уклада. У нас нет большого пиетета к исключительно президентской республике. И самое важное - верхняя палата будет фактически палатой олигархов и друзей олигархов. Потому идея двухпалатного парламента, озвученная Президентом, выглядит парадоксально. Ведь глава государства уже два года говорит о том, что у парламентариев не должно быть неприкосновенности, а в самом парламенте не должен присутствовать крупный бизнес. В то же время верхняя палата – это легализация крупного бизнеса в парламенте со статусом неприкосновенности. Я против легализации украинской олигархии в верхней палате.

ЕСЛИ НА ВЫБОРАХ В СПИСКЕ БЮТ БУДЕТ МЕДВЕДЧУК – ТОМЕНКО ТАМ НЕ БУДЕТ Вы в свое время интенсивно критиковали СДПУ(о) и Виктора Медведчука. А теперь Медведчук – советник вашей политической силы. И как Вам с ним работается? К счастью, он со мной не работает, и я не работаю с ним. Я допускаю, что он работает с некоторыми политиками и депутатами, которые входят в нашу фракцию. В БЮТ есть депутаты, которые сотрудничают с разным спектром политических сил. Но будем считать, что в кризисный период украинские политики стали политически толерантнее.

Если речь идет о моей позиции, то в моих планах нет сотрудничества с Медведчуком. Скажу более четко: если на плановых или досрочных выборах в Верховную Раду в списке БЮТ будет Медведчук, то Томенко там не будет.

Сейчас многие говорят о необходимости снижения избирательного барьера... Есть вариант пойти на снижение барьера, но тогда следует прописать регламентные правила структуры парламента. Следует четко определить, где коалиция, а где оппозиция. Потому что маленькие партии, которые не будут ни там, ни там, с одной стороны, будут зарабатывать деньги за голосование, а с другой – не дадут возможности работать большинству.

Необходимо сделать, чтобы у политических партий не было другого выбора: или коалиция, или оппозиция. Тогда можно снижать барьер и допустить, что какая-то очень модная партия в трех областях, что влияет на ситуацию, но не может преодолеть нынешний барьер, окажется в парламенте.

Но есть риски прихода очень радикальной партии, и, скажем, пять человек смогут заблокировать работу парламента.

Когда я смотрю, как работает в некоторых областях блок Витренко, то могу спрогнозировать, что будут проблемы. Потому сильное занижение барьера – это неоднозначное решение.

ПР ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЯНУКОВИЧ СТАРТОВАЛ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ С ДОЛЖНОСТИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА Скоро президентские выборы. Конституционная реформа не проведена. Даже не решено, кто будет вносить изменения в Конституцию. Эксперты по Конституции разделились на президентских и парламентских. Идея принятия Конституции на референдуме не популярна... Я соавтор Закона о Конституционной ассамблее. Мы предлагаем делегировать от парламента Ассамблее право писать Конституцию, которая потом утверждается на всеукраинском референдуме. Думаю, что именно такой орган может быть инструментом выхода из серьезного политического противостояния.

Такая концепция выглядит романтичной, потому что нуждается в по-государственному мыслящих политиках. Ведь нынешние полномочия политики должны добровольно передать научной и общественной элите.

Другая альтернатива от Секретариата Президента – принимать Конституцию на референдуме. Я считаю, что это профанация – голосовать за 161 статью на референдуме.

Если изменения не будут внесены, то после президентских выборов опять воспроизводится нынешний конфликт? Идеально было бы договориться сегодняшним политическим игрокам о пяти-десяти общих позициях. Также было бы правильным к выборам реформировать местное самоуправление. Как известно, 17 января следующего года состоится первый тур президентских выборов, а 28 марта – местные выборы. Потому Конституционная дискуссия должна вестись не по линии – сколько будет полномочий, например, у Януковича (президента) и у Тимошенко (премьера), – а как сделать функциональными органы центральной власти и самостоятельным местное самоуправление.

Очевидно, что нужно договориться об определенных табу. Например, я не проголосую за выборы Президента в парламенте или увеличение срока полномочий нынешней власти. В то же время реформа местного самоуправления поддерживается абсолютным большинством фракций. Как по мне, парламент полностью готов к реформе местного самоуправления. Я не знаю, кто, кроме групп “За Украину” и “Единый центр”, будет голосовать за то, чтобы областные администрации имели нынешние полномочия. Потому необходимо ликвидировать районные администрации, а на уровне областных администраций оставлять представительство, в случае парламентско-президентской формы правления – от Кабинета Министров, а в случае президентско-парламентской – от Президента. В этом представительстве работает группа юристов, которые анализируют решения местной власти и обращаются к административному судопроизводству.

Таким образом относительно изменений в Конституцию по вопросам местного самоуправления достигается консенсус в парламенте.

То есть Вы готовы вносить это в ближайшее время, изменения вступают в дейтствие, и 28 марта... Если это будет проголосовано до выборов, то новоизбранные областные и районные советы уже будут иметь исполкомы, а районные и областные администрации будут отменены.

Стоит также определиться, как мы действуем в отношении досрочных выборов. Я не понимаю требования Партии регионов относительно приоритетности досрочных парламентских выборов. Очевидно, “Регионы” хотят, чтобы Виктор Янукович стартовал на президентских выборах с поста премьер-министра. Но это не снимает линию главного конфликта, поскольку после досрочных парламентских сразу же стартуют президентские выборы. Поэтому если говорить о досрочных выборах, то первыми должны быть президентские выборы или одновременно – президентские и парламентские.

БЮТ ПОСТАВИЛ ЛОВУШКУ, ИНИЦИИРУЯ ВЫБОРЫ В ТЕРНОПОЛЕ, И САМ В НЕЕ ПОПАЛ, КОГДА ИХ ОТМЕНИЛ Вы могли бы объяснить логику действий БЮТ на местных выборах в Тернополе? Говорили, что БЮТ передумал принимать в них участие, потому что ваши социологические данные показали существенное падение рейтинга... В любом политическом деле, если принято решение, нужно его реализовать, поэтому я не голосовал за отмену выборов в Тернопольский облсовет. Первое социологическое исследование в Тернополе, проведенное после того, как было принято решение о выборах, показало, что около 30% должен был получить БЮТ, около 10% – “Свобода”.

После того, как БЮТ месяц рассказывал о необходимости выборов, а вскоре сменил позицию на прямо противоположную, результаты поменялись местами. “Свобода” выходила на первое место, а БЮТ – на второе.

Я объясняю это тем, что была допущена большая ошибка: жители Тернопольщины были дезориентированы тем, что БЮТ принял противоположное решение. Если бы эти решения не менялись, однозначно у БЮТ было бы первое место, а у “Свободы” – второе. В конце концов, БЮТ, по сравнению с предыдущими выборами, потерял бы какие-то проценты, но был бы первым. Вместо этого БЮТ поставил ловушку, инициируя выборы, в которую сам и попал, когда их отменил.

Другая проблема – это фактическое неучастие БЮТ в выборах и недостаток контроля за фальсификациями, которые имели место. Тернопольские выборы учат, что принятые решения следует выполнять и анализировать все последствия принятых решений.

Ведется довольно много разговоров о будущих кадровых ротациях в правительстве. Правительство, мол, подстраивается под антикризисные задания. Но пока еще “жертвы” ротации выглядят значительно более профессиональными чем “антикризовики”. Скажем, глава Укртрансгаза, известный тем, что изменил на этом посту героя газовой войны Ярослава Марчука... Для чего создавать коалицию – чтобы потом только то и делать, что всячески ее защищать? К счастью, я не имею никакого отношения к кадровым вопросам. Кадровые вопросы – это система квот и преференций для политических сил и групп, которые входят в коалицию. Поскольку я не представляю ни одной группы, то не имею права кого-то выдвигать.

МНЕ ТЯЖЕЛО ПОНЯТЬ ПРИРОДУ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ТОЛЕРАНТНОСТИ БЮТ К ЧЕРНОВЕЦКОМУ В КИЕВРАДЕ Выглядит так , что столичный мэр Леонид Черновецкий заключил с премьер-министром пакт о ненападении и взаимной поддержке. По крайней мере голосования в горсовете это подтверждают... Мне тяжело понять природу высокой степени толерантности БЮТ к большинству Черновецкого в Киевраде. Но то, что она толерантна относительно политики Черновецкого, уже замечают все. Я не понимаю генеральной линии киевской команды БЮТ, считаю, что не нужно было голосовать за бюджет и за решение о разрешении на привлечение кредита в банке «Крещатик». Я не знаю, какие причины побуждали их к этому, но сегодня киевская фракция БЮТ ближе к команде Черновецкого, чем к оппозиции.

Не считаете ли, что отставка Виктора Пинзеника с должности министра финансов стала своеобразной оценкой экономической деятельности правительства? В значительной мере последняя пресс-конференция Пинзеника – это пресс-конференция министра оппозиционного правительства. Его доклад показывает, что есть проблемы с бюджетом и экономической политикой власти. Трагедия политического класса в том, что у нас доминируют крайние оценки, премьер с правительством демонстрируют оптимизм, а оппозиция и команда Президента – неадекватный пессимизм. Я думаю, что кризис дает основания для решения серьезных вещей, которые в спокойное время не решишь. Ну, например, вынудить олигархов возвращать валютную выручку на предприятия, а не прятать в оффшорах.

Мы уже несколько раз голосовали, чтобы исключить возможность двойного налогообложения с Кипром. Но интересно, что против этой отмены и Партия регионов, и коммунисты, и Блок Литвина...

Также очевидно, что в условиях кризиса стоит говорить о необходимости непопулярных реформ, как в образовании, медицине, в пенсионном обеспечении...

Почему Борис Колесников может сказать, что от Бойко и Левочкина Партии Регионов только вред, а вы не можете сказать того же о рейдерах, латифундистах, которые всячески портят имидж БЮТ? Я об этом говорил в канун выборов 2007 года. Поскольку ничего не изменилось, то я не вижу смысла повторять.

Почему, по вашему мнению, достаточно много правильных, патриотических инициатив Президента Ющенко не нашли широкой поддержки общественности? Как по мне, Президенту не хватает системных гуманитарных знаний. Создается впечатление, что его концепция гуманитарной политики базируется на исследованиях и книжках, изданных украинской диаспорой. Потому главными приоритетами представления Украины в мире стали трагическая украинская история и поражения украинской государственности. Вместо этого стоит искать объединительные и консолидирующие идеи и пропагандировать героическую Украину.

Общество могут объединить победы, а не поражения, успехи, а не трагедии.

Для примера, можете сравнить социальную рекламу Секретариата Президента к 195-летию со дня рождения Тараса Шевченко. По всей стране были размещены бигборды с цитатой: «Діла добрих оновляться, діла злих загинуть». Такое впечатление, что мы не пропагандируем творчество Шевченко, а ищем врагов украинского государства. А мой фонд к 200-летию Николаю Гоголя размещает социальную рекламу в Украине с фрагментами красивых, патриотических и позитивных высказываний Гоголя об Украине. Как: «Так вот оная, Сечь! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!», «Чуден Днепр при тихой погоде. Ему нет равной реки в мире» и тому подобное.

Потому очевидно, что все гуманитарные инициативы Президента, которые, по замыслу, должны были быть поддержаны украинским обществом, вызывали сопротивление, а порой и противоположную реакцию.

Разговаривала Лана Самохвалова