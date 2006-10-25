Червоненко рассказал свою версию драки под приемной Януковича

Запорожский губернатор Евгений Червоненко заявляет, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против него по подозрению в противодействии сотруднику правоохранительных органов.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Червоненко, 26 сентября, находясь в Киеве, он получил официальную телеграмму из управления СБУ в Запорожской области о том, что жители Новобогдановки намерены перекрыть движение на железной дороге из-за того, что Кабинет Министров не принял обещанное им постановление об определении сроков и механизмов утилизации боеприпасов, а также перечня мероприятий, направленных на социальную защиту пострадавшего населения.

Губернатор сообщил, что он должен был срочно передать эту телеграмму в приемную премьер-министра Виктора Януковича, так как опасался реакции России на прекращение железнодорожного сообщения по маршруту "Москва-Симферополь".

"Прапорщик не хотел позвать никого из секретариата (Кабмина), а я должен зафиксировать официальную телеграмму и бежать на бюджетный комитет. Тогда я пошел вперед, но никто никого не бил", - заявил Червоненко.

По его словам, у него нет претензий к сотруднику милиции, который не пускал его в приемную Януковича, так как он выполнял свои служебные обязанности.

Губернатор заявляет, что есть видеозапись произошедшего.

В то же время он считает, что возбуждение дела спустя 3 недели после этого инцидента имеет политическую цель, а именно - дискредитировать его перед первыми лицами государства.

"Это тот случай, когда против успешных людей пытаются выгодно раздуть скандал, создать негативный имидж и опорочить перед первыми лицами государства. Причем это может быть с обеих сторон. Кому-то может не нравится, что у меня сложились нормальные рабочие отношения с премьер-министром", - заявил Червоненко.

Как сообщало агентство, ранее Генпрокуратура возбудила уголовное дело против одного из глав областных государственных администраций по подозрению в противодействии сотруднику правоохранительных органов.

Дело возбуждено по части 2 статьи 345 (угроза или насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

8 декабря 2005 года Президент Виктор Ющенко назначил Червоненко председателем Запорожской областной государственной администрации.

Украинская правда