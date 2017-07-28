НАБУ не уполномочено ходатайствовать о лишении Насирова гражданства Украины – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро не уполномочено ходатайствовать о лишении экс-руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова гражданства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 28 июля, в Харькове во время открытия территориального офиса НАБУ сказал руководитель НАБУ Артем Сытник.

"Мы не уполномочены", - сказал Сытник.

В то же время он подчеркнул, что отказ украинского суда удовлетворить ходатайство прокуратуры о взыскании залога с Насирова в связи с невыполнением им своих обязательств компрометирует всю украинскую судебную систему.

«Я хочу сказать, что решение суда, которым отказано в удовлетворении представления прокуратуры о взыскании залога в связи с невыполнением Насировым своих обязательств не прибавило креатива в нашем сотрудничестве с британскими коллегами, потому что было странно наблюдать, когда есть все официальные документы, подтверждающие этот факт, когда есть официальная позиция Посольства Великобритании, а суд пишет полную чушь в своих решениях", - сказал Сытник.

В свою очередь, присутствующий на брифинге руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что следствие имеет все официальные подтверждения наличия у Насирова подданства Великобритании.

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"Мы обратились по официальным каналам к британской стороне по поводу наличия гражданства. Британская сторона, уполномоченные правоохранительные органы Великобритании, сообщили нам, что такое подданство есть. Затем эти документы были предоставлены суду, когда рассматривалось избрание меры пресечения господину Насирову. После этого прокуратура обратилась с официальным международно-правовым поручением к британской стороне. И мы потом еще получили документы, которые подтвердили (наличие подданства - УНИАН). Это были и допросы лиц их миграционной службы, которые этот паспорт выдавали, это были выдержки из всех реестров, что такой паспорт существует. Какие еще нужны доказательства , - подчеркнул Холодницкий.

Он также отметил, что решение украинского суда по делу Насирова может осложнить экстрадицию в Украину подозреваемых, скрывающихся в других государствах. "Когда будет поднят вопрос об экстрадиции наших подозреваемых, находящихся в розыске, с территории Великобритании, может быть риск такой, что на примере этом британцы могут утверждать, что у нас нет честного суда, поскольку все документы подтверждающие, были предоставлены, а суд сказал, что нет, эти документы для украинского суда не имеют никакого значения. Поэтому это бомба замедленного действия. Она может касаться не только дела Насирова, она может касаться всех лиц, которые сейчас находятся в розыске или скрываются на территории Великобритании или других стран", - сказал Холодницкий.

В самом конце Сытник добавил, что позавчера, 26 июля, Насирову было объявлено ​​окончательное подозрение. Сегодня, 28 июля, не исключил глава НАБУ, будет объявлено о завершении досудебного расследования и открытии материалов производства для ознакомления сторонами процесса.

Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров после внесения залога был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой разрешить выезд за пределы Украины, однако ему отказывали.

26 июня Соломенский суд Киева продлил Насирову меру пресечения еще на два месяца.