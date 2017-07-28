Насирову объявили окончательное подозрение, дело завершено - Сытник

00:16, 28 июля 2017
Политика
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Уже на следующей неделе дело против Насирова могут передать в суд.

По словам Сытника, Насірову уже вручили окончательную подозрение / фото УНИАН

Следователи НАБУ завершили расследование дела в отношении отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью "5 каналу".

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По словам Сытника, уже на следующей неделе это дело могут передать в суд.

"Вчера ему было объявлено о подозрении, и поэтому...дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение", - отметил директор Национального антикоррупционного бюро.

"Прокурор уже согласовал детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено", - добавил Сытник.

Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно - за отсутствия надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

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Соломенский райсуд 8 марта избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров после внесения залога был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой предоставить разрешение на выезд за пределы Украины, однако ему отказывали.

26 июня Соломенский суд Киева продолжил Насирову меру пресечения еще на два месяца.

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