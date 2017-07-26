В США подали новый иск против Фирташа: его подозревают в подкупе американцев

Новый суд в США подал иск по международной делу против пророссийски настроенного украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который связан с экс-руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом. В деле о международном подкупе прокуроры настаивают, что часть сумм были выделены для подкупа отдельных лиц в США. Об этом пишет The New York Times.

При этом, Фирташ уже подал документы в Чикаго, в которых просит отменить все предъявленные ему обвинения, а именно его обвиняют в организации заговора для выплаты 18 млн долл взятки за добычу титана в Индии и последующей его продаже компании в Чикаго.

Один из аргументов Фирташа в пользу отвержение обвинений заключается в том, что вероятное преступление не касается США, поэтому нет никаких оснований для его преследования в США.

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Но на 110 страницах заявления прокуратуры говорится, что это неправда. Отмечается, что данные свидетельствуют, что люди в США были предназначены для получения взятки, хотя пока нет никаких подробностей.

При этом отмечается, что Фирташ связан с Манафортом деловым соглашением о перестройке отеля на Манхэттене. Однако экс-руководитель предвыборной кампании Трампа по делу о подкупе не фигурирует, а только в деле о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

В суде отмечается, что горнодобывающее предприятие, получает более 500 миллионов долларов в год от продажи титана, который используется для изготовления предметов для гольф-клубов и для реактивных двигателей.

При этом, как пишет Chicago Tribune, украинский миллиардер нанял звездных защитников - в частности консультанта Клинтон в Белом Доме Ленни Дэвис, бывшего министра внутренней безопасности Майкла Чертофф, бывшего прокурора США Дэна Уэбба.

Отмечается, что деловые отношения Фирташа и Манафорта могут быть интересными для федеральных следователей, которые занимаются расследование связей Трампа по РФ.

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Прокуроры в деле Фирташа написали: «Фирташ и (его подсудимый Андрас) Кнопп были идентифицированы правоохранительными органами Соединенных Штатов в качестве двух высокопоставленных сотрудников российской организованной преступности, их преследование разрушит эту организованную преступную группу и поможет избежать дальнейших преступных действий в Соединенных Штатах», - добавив «Это обвинение также нацелено на коррупцию иностранных публичных должностных лиц, что вызывает обеспокоенность Конгресса как угрозу глобальной безопасности».

Как сообщал УНИАН ранее, Венский суд отказался удовлетворить запрос прокуратуры об аресте украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по экстрадиционным запросом Испании.

Напомним, генеральная прокуратура открыла уголовное производство относительно решения Кабинета Министров о передаче государственных распределительных газовых сетей в хозяйственное ведение облгазам, 70% которые контролирует Дмитрий Фирташ и его партнеры.

Уголовное производство открыто по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Служебная халатность". Кабминет Министров передал в хозяйственное ведение облгазам (на бесплатной основе - ред.) государственные газовые сети постановлением №770 от 20 августа 2012 года. На основания этого постановления были подписаны соответствующие договоры с облгазами, которые действуют до сих пор.