Австрийский суд отказался арестовывать Фирташа - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на комментарий, полученный в окружении Фирташа. Как известно, запрос на экстрадицию Фирташа в Испании Австрия получила 17 февраля.

21 февраля Фирташа задержали в Вене на основании европейского ордера, выданного Испанией, где его обвиняют в отмывании денег.

Ранее в тот же день Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда, который отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

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Окончательное решение об экстрадиции принимает федеральный министр юстиции.

В то же время в окружении олигарха уверены, что Фирташ не будет экстрадирован в США.

"Никуда он не поедет: защита нашла формулу апелляции в Австрии на вчерашнее решение", – сказал представитель бизнесмена.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию венской прокуратуры и разрешил экстрадицию Фирташа в США. Защита бизнесмена намерена оспорить данное решение в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека.

Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро. Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля 2015 года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

В ноябре 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании.

Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять остальных предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.