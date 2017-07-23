Не гражданская война, а агрессия РФ: Уолкер рассказал об отношении США к конфликту на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Уолкер заявляет, что в США есть понимание, что на востоке Украины происходит российская агрессия.

Об этом он сказал журналистам на брифинге в Краматорске.

Комментируя ожидания представителей местной общественности, что международное сообщество поможет Украине заставить РФ покинуть Донбасс и закрыть границу, Уолкер заявил: «Я тоже надеюсь».

«Мы все хотим, чтобы Украина восстановила свои территориальные границы, и чтобы местные жители снова жили нормальной и мирной жизнью», - сказал Уолкер.

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Также он согласился со словами, что в США есть четкое представление, что в Украине происходит не гражданская война, а российская агрессия. «Да, мы понимаем», - заявил Уолкер.

«Мы видели, что произошло. Мы понимаем, как этот конфликт начался, мы понимаем, как этот конфликт сегодня контролируется. И именно поэтому это важно, если Соединенные Штаты станут более задействованными. И мы пытаемся найти способ, чтобы изменить стратегические перспективы для того, чтобы принять другие решения и перейти к тому, чтобы увидеть восстановление украинской территории», - добавил он.