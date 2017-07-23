Волкер: больше вовлеченности США в урегулирование ситуации на Донбассе будет рассматриваться после встречи "нормандской четверки"

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Уолкер заявляет, что после общения со всеми сторонами Минского и Нормандского процесса будет советовать администрации президента Дональда Трампа дальнейшие пути большей вовлеченности США в урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал журналистам на брифинге в Краматорске.

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В частности, дипломат отметил, что его первая цель заключалась в посещении восточной Украины и ознакомлении с ситуацией в Авдеевке и других населенных пунктах вдоль линии соприкосновения. Также он хотел услышать точку зрения местного населения о ситуации на Донбассе.

«Моим следующим шагом будет проведение встречи с другими сторонами Минского процесса, Нормандского процесса, узнать также их точку зрения. После этого я вернусь в Вашингтон, чтобы дать определенные рекомендации по поводу того, каким именно образом США могут больше приобщиться», - подчеркнул Уолкер.

«Я сегодня не могу сделать каких-либо заявлений по поводу политики США, но я собираю информацию с точки зрения предоставления рекомендаций (администрации Дональда Трампа - УНИАН)», - сказал Уолкер.

Он напомнил, что в понедельник, 24 июля, прибудет в Киев, откуда затем отправится в Западную Европу для встречи с другими участниками нормандского процесса - представителями Франции и Германии. Также Уолкер встретится с представителями Европейского Союза, НАТО, ОБСЕ и Великобритании.