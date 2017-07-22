Конгрессмены США согласовали законопроект об ужесточении санкций против России - СМИ

Конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, голосование состоится 25 июля.

Как сообщила в субботу лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, передает Радио Свобода.

При этом она выразила опасения, что включение в документ нового пункта - о КНДР - может снова вызвать процедурные задержки с его принятием.

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В свою очередь член сенатского комитета по иностранным делам демократ Бен Кардин заявил, что консенсуса удалось достичь в ходе "интенсивной дискуссии", и выразил надежду, что обе палаты Конгресса примут законопроект, а президент Дональд Трамп поддержит стремление законодателей осуществлять жесткую политику в отношении России.

Теперь за новый вариант документа должны проголосовать и Палата представителей, и Сенат.

В свою очередь, «Голос Америки» со ссылкой на издание The Hill информирует, что Палата представителей Конгресса США 25 июля рассмотрит законопроект, ограничивающий возможность администрации президента Дональда Трампа ослабить или отменить санкции против России.

«Белый дом призвал законодателей ослабить положение об ограничении полномочий по снятию санкций. Однако, как предполагается, законопроект передадут на подпись президенту без внесения такого изменения», - говорится в сообщении.

Законопроект будет рассмотрен по ускоренной процедуре, согласно которой для его принятия необходимо лишь две трети голосов конгрессменов. Это также означает, что проект закона будет принят без возможности его ветирования президентом.

Документ также, помимо расширения санкций против России, включает санкции против Ирана за его программу разработки баллистических ракет. В самую последнюю версию законопроекта также включены санкции против Северной Кореи.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России, совместив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте. Этот законопроект содержит также положение о том, что президент не сможет отменить или смягчить санкции против Москвы и Тегерана без одобрения Конгресса. Это вызывает недовольство со стороны Белого дома и нежелание поддерживать проголосованный в Сенате документ. Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также подписать президент США.

Новые санкции сенаторы позиционировали как наказание для России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Башара Асада.

13 июля представители Демократической партии в Палате представителей США представили новый законопроект о введении санкций против России и Ирана, который существенно не отличался от текста закона, поддержанного ранее Сенатом.