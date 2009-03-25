Партия регионов планирует на 27-е акции протеста

Партия регионов планирует провести 27 марта в городах Украины акции протеста против действий власти.

В частности, в Донецке Партия регионов планирует вывести на акцию протеста 25 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в областном отделении Партии регионов, на площади Ленина в Донецке 27 марта состоится протестная акция под лозунгом «Кризис – Стоп! Власть – в отставку!». Участники акции пройдут маршем по центральной улице им. Артема, а затем примут участие в митинге с участием народных депутатов Украины, депутатов областного и местных советов. Цель акции - требование отставки Кабинета министров и проведение досрочных парламентских и президентских выборов.

В облотделении также сообщили, что с 24 марта по всей области развернуты палатки Партии регионов, в которых начат сбор подписей за отставку правительства и Президента.

Подобная акция протеста планируется 27 марта и в Харькове.

Как сказал сегодня журналистам мер города Михаил ДОБКИН, «в городе Харькове 27 марта планируется очень большая акция, которую устраивает Партия регионов вместе с харьковчанами, которые хотят выразить свой протест всем тем непрофессиональным действиям правительства, Президента и Верховной Рады, которые сегодня имеют место быть в нашей стране».

«Я уверен, у меня есть такая информация, что к этой акции присоединятся очень многие харьковчане – не члены Партии регионов», - сказал М.ДОБКИН.

Он выразил надежду, что «акция протеста как волна прокатится по многим городам нашей страны».

Также акция протеста Партии регионов «Кризис - стоп» пройдет и в городах Полтавской области. В частности, по данным лидера Полтавской областной организации Партии регионов, председателя областного совета Александра УДОВИЧЕНКО, в Полтаве она начнется в 09.30 возле админздания (ул. Октябрьская, 45), в Кременчуге - в 16.00.

«Партия регионов сегодня стоит перед дилеммой: либо продолжать давать шанс нынешней исполнительной власти в борьбе с экономическим кризисом, в таком управлении государством, которое сегодня происходит, или возглавить те моменты, когда определенные трудовые коллективы, целые регионы говорят, что дальше мы не можем так жить», - сказал А.УДОВИЧЕНКО.

По его мнению, нынешняя власть, во главе которых стоит сегодня Кабинет министров с Юлией ТИМОШЕНКО и Президент Виктор ЮЩЕНКО, не предложили сегодня конкретный антикризисный план.

Он также отметил, что Партия регионов на митингах протеста потребует принятия реалистичной антикризисной программы и изменений в государственный бюджет. Среди требований: изменение прожиточного минимума; увеличение минимальной заработной платы до размера прожиточного минимума; отменить мораторий на кратный перерасчет должностных окладов по Единой тарифной сеткой.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов намерена провести акцию протеста и на Майдане Незалежности в Киеве, на которую вывести около 15 тыс. недовольных действиями власти граждан.