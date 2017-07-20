НАПК утвердило результаты полной проверки е-деклараций 18 человек, среди которых - ряд министров

Во время сегодняшнего заседания НАПК рассмотрело 92 проекта решений и утвердило 63 решения агентства, вынесенные Департаментом финансового контроля и мониторинга образа жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Нацагентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий.

По его словам, были утверждены результаты полной проверки деклараций 18 субъектов декларирования:

1. Ревы Андрея Алексеевича, министра социальной политики Украины;

2. Третьякова Александра Юрьевича, народного депутата Украины;

3. Дроботовой Татьяны Борисовны – судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

4. Омеляна Владимира Владимировича, министра инфраструктуры Украины;

5. Стеця Юрия Ярославовича, министра информационной политики Украины;

6. Полторака Степана Тимофеевича - министра обороны Украины;

7. Шахненко Евгения Демьяновича, заместителя председателя Харьковской ОГА;

8. Остапа Семерака Михайловича, министра экологии и природных ресурсов Украины;

9. Черныша Вадима Олеговича, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

10. Требушкина Руслана Валерьевича, председателя Покровского городского совета Донецкой области;

11. Кадетовой Елены Вениаминовны, судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

12. Черненко Андрея Валентиновича, заместителя Черниговского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;

13. Закропивного Александра Васильевича, судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

14. Солода Юрия Васильловича, народного депутата Украины;

15. Горащенкова Алексея Николаевича, первого заместителя руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения за 2015 и 2016 годы;

16. Розенко Павла Валерьевича, вице-премьер-министра Украины;

17. Нищука Евгения Николаевича, министра культуры Украины;

18. Попревича Виктора Михайловича, судьи Приморского районного суда г. Одессы.

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"Принято 14 решений о начале проведения полных проверок, по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти и в письмах/обращениях/жалобах которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержала фактические данные или утверждение, которые могут быть проверены", - рассказал Радецкий.

По его словам, было принято 25 решений об отказе в проведении полных проверок.

Заместитель председателя НАПК также сообщил, что было принято 7 решений о продлении срока полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления на 30 календарных дней.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 июня 2017 года детективы НАБУ осуществляют расследование по 61 уголовному производству, открытому по результатам анализа е-деклараций.