НАБУ расследует 61 дело по е-декларациям, лидируют судьи и нардепы - СМИ

По итогам анализа электронных деклараций Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует 61 уголовное производство. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Цензор.НЕТ.

Более половины дел расследуются по факту незаконного обогащения, 19 - по возможному декларированию недостоверной информации. В действиях пяти чиновников усматриваются признаки обоих преступлений.

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Среди фигурантов дел самую многочисленную группу образуют судьи - 17 человек. На втором месте народные депутаты - 16. В отношении руководителей центральных органов исполнительной власти открыто 12 уголовных производств.

6 производств касаются е-деклараций служащих центральных органов исполнительной власти, по 2 - сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов, по 1 - служащего СБУ, главы райгосадминистрации, заместителя главы областного совета, заместителя министра, лица высшего офицерского состава военного формирования, руководителя неприбыльного учреждения.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро расследует информацию об огромных премиях, которые в 2016 году получили руководители НАПК.