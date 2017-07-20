Сын Шеремета: Порошенко лично сказал мне, что убийцы будут найдены

В годовщину убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета его сын рассказал изданию Медуза, как во время панихиды у него состоялся короткий разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Двое детей Шеремета допускают, что виновных могут не найти.

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"Он подошел ко мне лично, выразил свои соболезнования, и сказал, что преступники и главные заказчики будут найдены. Смысла в том, чтобы на него давить и спрашивать у него какие-то формальные вещи, я не вижу. Либо они этот вопрос решат, либо нет. А постоянно ездить туда, дергать, получать какие-то формальные ответы - в этом нет никакого смысла, только тратить свои силы", - сказал Николай Шеремет, работающий в компании Ernst & Young.

Его сестра, Елизавета Шеремет, получила степень бакалавра социологии и поступает на магистратуру. Она подчеркнула, что расследование убийства - это вопрос уважения.

"Легче мне не станет. Но если убийство не раскроют, мне станет хуже, потому что это будет автоматически означать, что папа не воспринимается как кто-то достаточно важный, для того чтобы его убийство было расследовано. Это вопрос уважения. Он настолько значимый человек, что непозволительно оставлять дело нераскрытым", - сказала дочь Шеремета.

"Папу невозможно было не любить. Любой человек, который был с ним знаком, понимает, о чем я говорю. Он же совершенно исключительный, и родиться в этой семье - это бесконечное везение мое и моего брата", - отметила Елизавета.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Руководители украинских правоохранительных органов назвали основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность, а также не исключили, что к убийству может быть причастна Россия.