ЕС: Доверие украинцев к правоохранительным органам невозможно без раскрытия убийства Шеремета

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли в очередной раз призвал правоохранительные органы расследовать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета и привлечь виновных к ответственности.

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Об этом говорится в переданном УНИАН Представительством Европейского Союза в Украине комментарии посла.

«Год назад украинское гражданское общество и медиа-сообщество потеряли своего наиболее талантливого и смелого журналиста. Год назад Павел Шеремет был хладнокровно убит.

Эта трагедия до сих пор остается источником печали для его семьи и многих друзей и коллег, которые вместе с Павлом Шереметом защищали свободу прессы и общественные интересы всего региона», - отметил Мингарелли.

Он призвал расследовать обстоятельства убийства, найти виновных и наказать их.

«В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинские власти провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого грубого преступления», - сказал Мингарелли.

Он отметил, что доверие граждан к правоохранительным органам невозможно без достижения прогресса в этом деле.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.