Годовщина убийства Павла Шеремета: каким был известный журналист (видео)

20 июля 2016 года около 07:45 утра автомобиль, за рулем которого был известный журналист, взорвался. Украинская власть квалифицировала гибель Шеремета как умышленное убийство. До этого времени официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета нет.

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Среди основных версий расследования рассматривались личная неприязнь, профессиональная деятельность и "российский след".

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, который отличался исключительным правдолюбством и бесстрашием говорить правду. УНИАН предлагает вспомнить, каким был жизненный путь Павла Шеремета.